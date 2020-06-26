Demir'den çiftçilere "ÇKS başvurusunda son günler" uyarısı Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunda son günlerde oldukları uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunda son günlerde oldukları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin ÇKS başvurularının 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini söyledi.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için ÇKS başvurularını süresi içinde yapmaları gerektiğine dikkati çeken Demir, "Çiftçilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 30 Haziran'a kadar arazilerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir." dedi.

Üreticilerin ÇKS başvurusu sırasında münavebe ekim nöbeti şartına uyarak başvurularını tamamlamaları gerektiğini anlatan Demir, "Örnek verirsek, 2018 yılında parsele buğday, 2019 yılında buğday müracaatı yapıldıysa 2020 yılı üretim sezonunda da aynı araziye buğday müracaatı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA