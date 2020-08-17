Demir'den Cide Belediyesine eleştiri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demir'den Cide Belediyesine eleştiri

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Belediyesinin 1.5 yıllık çalışmasını değerlendirdi.

Demir'den Cide Belediyesine eleştiri
17.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:36

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Belediyesinin 1.5 yıllık çalışmasını değerlendirdi. Demir, başarısız olarak gördüğü Cide Belediye Başkanı Mehmet Eyref Mutlu'nun yönetimini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan farkı yok" diyerek eleştirdi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, yazılı yaptığı açıklamada Cide'yle ilgili birçok konuya açıklık getirdi. Bir aydır Cide'de olduğunu ve birçok konuya canlı gözle şahit olduğunu ifade eden Murat Demir, Mehmet Mutlu yönetimindeki Cide Belediyesinin sınıfta kaldığını belirtti.

"Cide muhteşem bir yer"

Bir aydır Cide'de olduğunu ve Cide'nin birçok noktasını dolaştığını söyleyen Murat Demir, Cide'nin muhteşem bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Demir, "Yaklaşık bir aydır ilçedeyim. Vaktimin çoğunluğunu Denizkonak köyümüzde anne ve babamın yanında geçiriyorum. Arada bir ilçe merkezine gidiyorum, güzel memleketimiz Karadeniz'in incisi en uzun sahil şeridine sahip ve Cide harika bir yer. Gideros, Sahili, Gökçekale, Aydos, Delikli kaya sahili, Çamaltı plajı, Denizkonak plajı ve limanı, Uğurlu plajı, Çayyaka plajı, Akbayır plajı, İyasbey limanı ve plajı. Loç Vadisi, Malyas, Gömeren şelalesi, Güren bölgesi, Loç seyir terası, Kılıçlı mağarası ve daha birçok noktasıyla muhteşem bir coğrafya Cide ilçemiz" dedi.

"Başkan Mutlu'nun, İmamoğlu'ndan farkı yok"

Cide'de şehir merkezini gezdiğinde çok şaşırdığını söyleyen Murat Demir, "Şehir merkezini gezdim çok samimi söylüyorum çok şaşırdım. Neyimi şaşırdım? İlçe bir belediye değişimi yaşadı seçim çalışmalarında sahada ciddi vaatler veren mitinglerde sözler veren bir CHP Belediye Başkanı adayı vardı. İlçe için projeler açıklıyordu halk bu vaatlere karşılık oy verdi Sn. Mehmet Mutlu'yu seçti. Aradan iki yıla yakın zaman geçti ilçede ne yaptı veya ne yapıyor diye inceledim baktım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında hiç bir fark göremedim maalesef" diye konuştu.

"Hiçbir iş yapmayan Başkan Mutlu, kendisinin yapmadığı projelere sahip çıkıyor"

Cide Belediyesi tarafından üretilen hiçbir projenin olmadığını belirten Demir, "Hiç bir proje yok. Hiç bir proje olmadığı gibi yaptığı çok iş var. Mesela Cide deresini yaptırdığı yalanını söylüyor. O derelerin ihalelerini ben yaptırdım ödeneklerini geçen yıl yine ben aldım belgeli. Hiçbir icraat yapmayan Başkan Mutlu, çareyi bizlerin programa aldırıp ihalesini yapıp ödeneğini aldırdığımız projelere sahip çıkmada bulmuş. Yazık" şeklinde konuştu.

"Asfalt plentini sattınız"

Murat Demir, "Asfalt plenti üzerinden önceki Belediye Başkanı Nejdet Demir'i eleştiriyordu, o kullanmadı evet asfalt arabasını ve plentini ama CHP'li Belediye Başkanı ne yaptı? Başkan Mutlu bırakın verdiği asfalt sözlerini, ekipmanlarını sattı. Kato taşımak için alınan yine tarafımızdan hibe edilen bu aracı hurdaya sattı" ifadelerini kullandı.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, şöyle konuştu: "Cide Limanının girişindeki bar-gece kulübüne usulsüz şekilde izin verdi. Oraya yatırım yapan insanları mağdur etti. Sahilde Atatürk heykeli dikti ama halen çevre düzenlemesi dahi bitiremedi. Çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim dedi, rakibini eleştirdi ama kendisi daha çok çarpık yapılaşmaya müsaade ediyor. Cide ilçesinde çok kişiyle görüştüm su sıkıntısı yaşıyoruz depo almaya başladık diyorlar. Söz vermişti iki yıl geçti ortada bir şey yok. Önceki Belediye Başkanı Nejdet Demir, Irmak içine güzel bir tesis yaptırdı. Bu tesisin sıcak asfalt yolunu ben yaptırdım, çok güzel kullanılıyordu şimdi kapalı. Irmak'ta yapılan yeşillikler içindeki park çok üzüldüm kaderine terk edilmiş maalesef. Ovaaltı piknik yeri rezillik bir halde insan utanır her yer dağılmış. Bakım yok pislik kırık dökük, bu tesisin hali CHP Belediyeciliği fotoğrafıdır. Belediye Rıhtım kafeyi işletiyor dediler, burada içki içildiği için ceza kesilmiş komedi vallahi. Belediyecilik demek, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek demek. Hizmet sektöründe kar amacı güdülmez hele içkili mekan kanunen işletemez. İlçede yapılan Hastane İnşaatını inceleye gittim. Hatta inşaat sorumlusu Belediye tarafından hiç bir alt yapı desteği vermediği ücreti ile su dahi temin etmelerine yardımcı olmadığı söyledi. Ocak ayı içinde teslim edeceğiz ama alt yapı için paramız yok biz yapamayız diye cevap vermişler çok üzücü. Bizim devletimiz yapar siz işinize devam edin dedim. İlbank bölge müdürümüz ile konuştum gerekli çalışmaları başlattık. Koskoca iki yıl boşa geçmiş maalesef"

Cide Belediyesine alınan personellere de değinen Demir, şunları kaydetti: "Halk tarafından oy verilip seçilen Sayın Başkan size tavsiyem Cide ilçemizin başkanı olun, ilçeye hizmet edin halk sizden hizmet bekliyor. Yapılan işleri yok sayarak atıl hale düşürmeyin bu yapılanlara emek verilmiş bunun bir vebali var. Tek sığındığınız belediyenin borcu var diyorsunuz. Sn. Başkan ben şunu söylerim bu göreve talip olup halkın karşısına çıkarken o sözleri verirken Belediyede partinizin Meclis Üyeleri varken Belediye hakkında bilgi sahibi neden olmadınız? Cide Belediyesi hiç de öyle dediğiniz gibi borçlu değil, uzun vade borç bilançolarda borç olarak görünmez. Mali programı gerçekçi yapsaydınız tıkır-tıkır işlerdi. Burası Cide unutmayın. Belediye kendi iş yerinizi yönetir gibi yönetilmez sorumluluk taşır halka karşı, hesabı kendinize değil ilçe halkına vermekle yükümlüsünüz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi 3. Sayfa
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fuat Çapa Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Demir'den Cide Belediyesine eleştiri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:37:33. #1.14#
title