Demir'den CHP İl Başkanı Erbilgin'e cevap
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Demir'den CHP İl Başkanı Erbilgin'e cevap

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, katıldığı bir programda kendisini eleştiren CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e sert çıkarak, "Sayın Erbilgin, Murat Demir'i başkalarıyla karıştırmasın" dedi.

Demir'den CHP İl Başkanı Erbilgin'e cevap
27.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:36

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, katıldığı bir programda kendisini eleştiren CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e sert çıkarak, "Sayın Erbilgin, Murat Demir'i başkalarıyla karıştırmasın" dedi.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal medya üzerinden katıldığı yayında, "Kastamonu halkının sorunlarıyla her zaman yakından ilgileniyorum. Bu konuda çok hassasım. 'Vekilliği bitti, bıraktı' dedirtecek birisi değilim, o karakteri de asla taşımam. Bundan sonraki süreçlerde de Kastamonu ile bağımın kopması mümkün değil. Hikmet bey sanırım benim üzerimden siyaset yapıp gündeme gelmeye çalışmış. Cide Belediyesi ile alakalı benim geçmiş günlerde bir eleştirim söz konusu olmuştu. Bu ulusal basına da yansıdı. Mevcut Cide Belediye Başkanı'nı açıkçası kişisel olarak seven birisiyim, ancak ne olursa olsun iyi de yapsa iyiyi kesinlikle takdir eden birisiyim. Ancak son eleştirilerimi bırakın eski bir milletvekili, bir vatandaş olarak yaptım. Ancak gördüm ki CHP İl Başkanı bunu kendisine malzeme edinmiş, bize laflar söylüyor. Sayın Erbilgin, sakın olan Murat Demir'i başkalarıyla karıştırmasın. Bu açık ve net, polemik isterse biz polemiğin kralını yaparız. Seviyesine inmeyiz ancak gerektiği her cevabı bizden fazlasıyla görür" dedi.

Cide'nin iyi yönetilmediğini belirten Demir, "Ben, Cide Belediye Başkanı'nı Ekrem İmamoğlu'na benzetmiştim. Bir kere Hikmet Bey İstanbul'a ne kadar gidiyor, nerelerde geziyor, ne kadar haberdar onu da bilmek isterim. Cide Belediye Başkanı ile İmamoğlu'nun birbirine benzemesinden onur ve gurur duyacağını söylemiş. Tabi mantık şu, CHP zihniyeti olarak söyleyeceğim, bu mantıkta gittiği sürece gurur duyabilir. İstanbul'a gidecek, son 16-17 aylık belediye çalışmaları ne var ne yok bunu bir görecek ondan sonra konuşacak. İstanbul'u rezil hale getiren bir belediye başkanına benzettim, Cide'de 16-17 ayda rezil bir hale gelmiş. Vatandaş gördü ki, Cide'de bir taş taş üstüne koymayı bırakın, üzerine konulan taşı alıp çöpe atılması gibi bir durum söz konusu. Burası bir dükkan yönetilir gibi yönetilemez. Yapılan parklar reva değil, açılan tesisler kapatılmış, şahsım ve benim ailem tarafından alınan asfalt plenti, asfalt makinesi birçok ekipman bizzat satılmış bir belediyeyi eleştirdim. Hikmet bey Murat Demir'e laf yetiştireceğine gidecek, belediye başkanını inceleyecek ve ondan sonra konuşacak. Buradan açık konuşuyorum, CHP il başkanıyla polemiğe girmek istemem, onun seviyesine de inmem, ancak ona cevap vermekten de öte durmam. Beni sakın başkalarıyla karıştırmasın. Kavga edeceksek kavga ederiz, ne gerekiyorsa onu yaparız. Haddini bilerek konuşacak, Murat Demir'den söz ederken iki kere düşünecek" diye konuştu.

Demir, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Murat Demir 2,5 yıl milletvekilliği yaptı, ne yapıp yapmadığına zaten Kastamonu halkı karar veriyor. Hikmet bey, bana vekillikle alakalı bir laf atmış, ona şunu söyleyeyim, şu anda vekili var, Kastamonu'da hangi noktaya bir iğne ucu kadar faydası dokunmuş bunu çıksın delikanlıca açıklasın. Hasan Baltacı'nın sadece orada burada Meclis'te yaptığı boş konuşmalardan başka icraatı var mı? Kastamonu'da bugüne kadar ne yapabilmiş? Kimse kusura bakmasın meydan boş değil, AK Parti'nin her bir neferinin size haddinizi bildirecek şekilde cevap verebilecek şekildedir. Verebilme kudretine de sahiptir. Bundan da hiçbir şekilde çekinmeyiz."

"Bilmeyenler bilsin, Murat Demir'in Kastamonu'da 15 Milyon TL'lik yatırımı var. Hizmet yatırımı var. Cide bölgesinde çalışan otobüs firmasının bir tanesi bizim kar amacı gütmeden bu bölgede şu anda son model otobüslerle hizmet ediyor. Bu bir yatırım ve hizmettir. Şu mantığı bir kez ortadan kaldıralım, bir işadamı yatırım yaparken 'Murat Demir yatırım yaptı, bir sene sonra iflas etti' desinler diye yapılmaz. Murat Demir, o bölgeye yatırım yapıyorsa, kendi iş potansiyeli, ihracatını ve üretim kapasitesini yapar ona göre yapar. Daha önceden şu sözü de verdim. İnebolu Limanı yapıldığı gün Murat Demir'in yatırımı Kastamonu'ya gelir, aksi taktirde gelmez. Çünkü ben Dünya'ya ihracat yapıyorum, limanlara yakın bölgede olmam lazım. Çünkü ben zamanla yarışıyorum. Potansiyel liman olduğu yerde ben mutlaka limanımı yaparım. Laf olsun diye de yatırım yapmam, kimse kusura bakmasın. Ancak şunu söyleyeyim, fabrikamda yüzde 90 Kastamonulu çalıştırıyorum."

"2015'den bu yana her an Kastamonuspor'a, Tahsin Babaş döneminde, Salim Arpacı döneminde, Cengiz Aygün ve Enes Ege Aygün döneminde her dönemde Kastamonuspor'a yardım da bulundum. Bugüne kadar her türlü desteği verdim. İki ağabeyim var. Üçüncü ağabeyim de Sayın Cengiz Aygün'dür. Bunu bilmesini istiyorum. Kastamonuspor ile ilgili alacağı her karara biz saygı duyacağız. Bir talebi var ve bu çok haklı bir taleptir. Kim sahip çıkacak, tüm Kastamonu buna sahip çıkacaktır. Esnaf ve işadamları sahip çıkacak, büyük firmalar sahip çıkacak. İstanbul'daki işadamları sahip çıkacak. Büyük rakamlar değil, önerim şudur, 500 büyük firmamızdan ortalama 100 bin TL toplayalım. Rakam nerelere çıkıyor, hesaplayın. Ancak kimse elini cebine atmıyor. Buradan çağrımdır, lütfen bu konuya el atılsın. Yoksa bu takım bu sene düşer. Cengiz Aygün nereye kadar para verecek. Halk buna sahip çıkması lazım. Zaman daralıyor, takımların transfer dönemleri neredeyse bitiyor. Vali bey ve bir heyet kapı kapı geziyor ve umarım buradan bir sonuç çıkar. Çıkarsa Cengiz Aygün'ün devam etmesi söz konusu. Çıkmazsa Cengiz Aygün ne yapsın? Kastamonuspor bir değerse herkes sahip çıkmalıdır." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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