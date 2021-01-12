Demir'den besicilere kış bakımı önerisi
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Demir'den besicilere kış bakımı önerisi

12.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:30
Demir'den besicilere kış bakımı önerisi

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, besicilere kış bakımı önerisinde bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, besicilere kış bakımı önerisinde bulundu.

Demir, hayvanların beslenme ve bakımının diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de önemli olduğuna işaret etti.

Kış mevsiminde hayvanlara mısır ağırlıklı yemlerin kırma ya da ezme halinde verilmesinin enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacağını ifade eden Demir, "Şeker pancarı küspesi ile de enerji ihtiyacı nispeten karşılanır. Kaba yem olarak arpa, buğday samanı yanında taze çayır otu, fiğ ve yonca samanı da hayvanların enerji ve protein ihtiyacını karşılamada etkendir." dedi.

Demir, kış mevsiminde hayvanların da insanlar gibi soğuktan etkilenebileceğini hatırlatarak, hayvanların beslenmesinin yanı sıra içme suyu ile ahır ve barınaklarının temizliği ve havalandırılmasına da dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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