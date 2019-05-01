Demir: "Cumhur İttifakı, Gönül Birlikteliğidir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Milletimizin bize verdiği yetkiyi Samsunumuzun menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanacağız" dedi.

MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ve MHP Canik İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Ziyaretlerde bir açıklamada bulunan Başkan Mustafa Demir, 31 Mart sonrası milletin kendilerine verdiği yetkiyi Samsun'un menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

MHP ile güzel bir seçim süreci

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Mustafa Demir, "Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile güzel bir seçim süreci geçirdik. Seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen tüm MHP teşkilatlarımıza sizlerin nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Gece-gündüz demeden çalışacağız"

Cumhur İttifakı'nın sadece seçim birlikteliği olmadığını belirten Başkan Demir, "Cumhur İttifakı kapsamında uyumlu çalışıp, Samsunumuza faydalı hizmetleri birlikte sunabilme arzusundayız. Vatandaşlarımızın teveccühleriyle hizmet için bize verilen yetkiyi Samsunumuzun menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanacağız. Sizlerin desteği çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha güzel hizmetlerle buluşturmak için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Hatinoğlu: "Desteğimiz sürecek"

MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu da ziyarette yaptığı kısa açıklamada, "Yeni dönemde yapılacak çalışmalarda MHP teşkilatları olarak Cumhur İttifakı'nın tüm belediye başkanlarının yanında olacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin şehre katacağı hizmetlere destek olacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Demir, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında ayrıca Bahçeşehir Koleji Yönetimi, Golf Kulübü üyeleri, Balkan Türkleri Derneği yöneticileri ve bazı vakıf yöneticilerini de ağırladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA