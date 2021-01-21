Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi
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Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi

21.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:52
Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi

Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak uygulanacak.

Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir çelikten halat ve kablo (GTİB'de enine kesitinin en geniş yeri 3 milimetreyi geçen fakat 12 milimetreyi geçmeyenler, 12 milimetreyi geçen fakat 24 milimetreyi geçmeyenler, 24 milimetreyi geçen fakat 48 milimetreyi geçmeyenler, 48 milimetreyi geçenler ve diğerleri olarak tanımlananlar) dış alımında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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