Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı - Haberler
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Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

BARTIN - Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Demir Çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı - Haberler
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