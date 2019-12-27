Demir Çelik Camii ibadete açıldı

27.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38

Samsun'da hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan "Demir Çelik Camii" törenle ibadete açıldı.



Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt tarafından yaptırılan Demir Çelik Camii için açılışı töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene yoğun katılım oldu. Protokol tören öncesi camiyi inceledi. Kur'an tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.



"En büyük mutluluk cemiyete bir şey kazandırmakla oluyor, vermekle oluyor"



Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, "Bizleri bu kutsal çatı altında bir araya getirdiği için Rabb'ime sonsuz teşekkürler olsun. Peygamberlerine salat ve selam olsun. Yeşilyurt ailesi olarak hayırda yarışmayı görev edindik ve gördük ki en büyük mutluluk cemiyete bir şey kazandırmakla oluyor. Vermekle oluyor. Hem dünyada hem gerçek anlamda daha huzurlu daha mutlu olabilmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Yaşça bir büyüğünüz olarak mutluluğun kaynağının Allah'ı anmak ve Allah için vermek olduğunu hatırlatırım. Omuz omuza olmak aynı gaye için aynı duygularla saf tutmaktan daha güzel bir şey olabilir mi hiç" dedi.



"Vermek herkese nasip olmaz"



Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugün bizlere bu camiyi armağan eden, yapımına vesile olan, iyilik denince akla ilk gelen isim, çok kıymetli büyüğüm Yeşilyurt ailesinin ve bizlerin onursal başkanı, büyüğü, amcası, babası olan Cemal Yeşilyurt ve ailesine bizlere böyle güzel bir eseri kazandırdığı için teşekkürü bir borç biliyorum. Büyüklerin bir tabiri var. Cenaze olur emir Allah'ın derler, büyüklerimiz bu tür işler içinde bu tür insanları gördüğünde Allah gökten yağdırsın da yerden onlara toplatsın diye tabir ederler. Vermek dahi herkese nasip olmaz" şeklinde konuştu.



"Hayır yapmak Allah'ın bir lütfu"



Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Hocalarımız, 'Allah'ın evlerini Allah'a inananlar yapar' derler. O anlamda aileyi tebrik ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bazen diyoruz ki hayrı kim yapar. Parası çok olan mı yapar, az olan mı yapar? Hayır yapmak Allah'ın bir lütfu herkese nasip olmuyor. Etrafımızda o kadar çok zengin var ki maalesef bunu yapamıyor. Öncelikle Cemal amca ve ailesi gerçekten Allah'a şükretmeleri lazım ki Allahü Teala servet veriyor ve servetin de hayrını yapmayı nasip ediyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Atakum İlçe Müftüsü İsmail Keskin eşliğinde hayırlara vesile olması için dua edildi. Ardından Cemal Yeşilyurt ve kardeşi Mustafa Yeşilyurt'a plaket takdim edildi. Sonrasında cuma namazı kılındı. Namaz sonrası kesilen kurdele ile cami ibadete girdi.



Törene AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tekkeköy İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Yeşilyurt ailesi ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA