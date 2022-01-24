DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Haberler
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DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da kar yağışı sonrası galericiler sitesindeki demir çatının çökmesi sonucu park halindeki 23 araçta hasar oluştu.

ŞANLIURFA'da kar yağışı sonrası galericiler sitesindeki demir çatının çökmesi sonucu park halindeki 23 araçta hasar oluştu.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Akabe Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayan çatı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken çatının altında kalan 23 araç zarar gördü. Esnafın ihbarıyla siteye gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DEMİR ÇATI ÇÖKTÜ, 23 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, kar, Güncel, Haber

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