Demir, Çamlıyayla'daki spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Çamlıyayla ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Çamlıyayla ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selahattin Ozanoğlu ile birlikte Çamlıyayla Kaymakamı Muhammet Zencirli'yi ziyaret eden Demir, ilçede gençlik ve spor adına yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Demir daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal ile birlikte Çamlıyayla Atatürk Ortaokulu'nda bulunan spor salonu, halı saha ve yapılması planlanan bocce sahasını yerinde inceledi.

Çamlıyayla'nın doğa turizminin yanı sıra spor turizmi için de önemli bir yer olduğuna vurgu yapan Demir, "Çamlıyayla ilçemiz, tarihi kültürel ve doğal zenginliğinin yanı sıra özellikle yaz aylarında artan genç nüfus potansiyeli olan önemli bir ilçemiz. Merkez nüfusu kışın 5-6 bin, yazın ise 70-80 bin arasında değişen, ilçe gençliğinin nezih ve güvenli mekanlarda spor ve faaliyet yapabilmesi için il müdürlüğü olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çamlıyayla, doğa turizminin yanı sıra spor turizminde de trekking, dağ ve su sporları gibi branşlar için uygun bir bölge olma özelliğine sahip olan ilçemizde yaptığımız inceleme ve görüşmelerin ardından mevcut spor tesislerinin artık ilçenin gençliğine ve sporuna tam anlamıyla hizmet verebilmesi için gerekli çalışmalarımızı başlatıyoruz. İl müdürlüğü olarak gerek spor, gerekse gençlik hizmetlerimizde özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı