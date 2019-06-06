Demir çalan hırsızlar yakalandı
Kilis'te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.
Kilis'te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.
Merkeze bağlı Kuzuini Köyünde İ.H.S.'ye ait arsanın kenarında bulunan yaklaşık 200 kilo ağırlığında demir hırsızlar tarafından kamyonete yüklenerek çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sıkı takibi sonrasında şüpheliler İ.K., E.A., S.A., İ.M. Kilis merkez de Karaali Mahallesinde çalınan demir ve olayda kullanılan araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi