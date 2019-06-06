Demir çalan hırsızlar yakalandı

Demir çalan hırsızlar yakalandı

Kilis'te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.

Demir çalan hırsızlar yakalandı

Kilis'te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.

Merkeze bağlı Kuzuini Köyünde İ.H.S.'ye ait arsanın kenarında bulunan yaklaşık 200 kilo ağırlığında demir hırsızlar tarafından kamyonete yüklenerek çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sıkı takibi sonrasında şüpheliler İ.K., E.A., S.A., İ.M. Kilis merkez de Karaali Mahallesinde çalınan demir ve olayda kullanılan araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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