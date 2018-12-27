Demir: "Büyük Projelerde Halkın Onayını Alacağız"

Seçim çalışmalarını Atakum'da sürdüren AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, büyük projelerde halkın onayını alacaklarını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın da katıldığı toplantıda muhtarların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Samsun'un merkezinden Atakum'a uzanan ulaşım yollarını çeşitlendirerek şu anda kısa vadeli çözümlerden kaynaklanan trafik sorununa kesin çözümler bulacaklarını belirten Demir, "Bu olmazsa olmaz hedefimizdir. Atakum'da oturan biri olarak sorunların bizzat şahidiyim ve bu anlamda çözüm süreçlerinin de takipçisi olacağım" dedi.

Türkiye'nin geçirmiş olduğu dönüşüme vurgu yapan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Yapılacak önemli projelerde mutlaka yöre halkının onayını alacağız. Bunun için gerekirse kamu oylamasına gideceğiz. Gönül belediyeciliği bunu gerektirir. Yeni dönem belediyeliği artık alt yapıyı tamamlamış ve insana odaklanan bir anlayışla sürdürülebilir. Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun bir yönetim ve halkla iletişim anlayışı hedefimizdir. Yerelden merkeze doğru sürdürülen kapsamlı bir projedir bu. Samsun'daki insanın yaşam standardı ile İstanbul'daki ya da Van'daki insanın yaşam standardı ortak bir noktada buluşacak. Geleceğin Samsun'u böyle kurulacak."

Programına ilçe esnaflarını ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek devam eden Demir, AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA