Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
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Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

24.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:02
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta binanın terasındaki demir boru içinde mahsur kalan serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta binanın terasındaki demir boru içinde mahsur kalan serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binadaki etüt merkezinde ders gören öğrenciler, terastaki demir borudan kuş sesi geldiğini fark etti. Öğrencilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri kuşu çıkartmak için demir boruyu spiral makinesiyle kesti. 15 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru serçe etüt merkezi müdürüne teslim edildi. Üşüdüğü için içeri alınan serçe yavrusunun kendisini toparlamasıyla doğaya bırakılacağı belirtildi.


Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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