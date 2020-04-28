Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, demir borunun içerisinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
28.04.2020 01:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:51

Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, demir borunun içerisinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Ramazan Oprak'a ait oğlak, Akarca Mahallesi 861 sokakta boş arazi içinde bulunan 10 metrelik demir boruda mahsur kaldı.

Borudan oğlağın sesini duyan Orpak kendi çabası ile çıkaramayınca, Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler demir boru içinde sıkışan oğlağı spiral makinesiyle kesip çıkarttı. Oğlak ekipler tarafından sahibine teslim etti.

Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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