Demir bariyerleri aşan TIR, alt yola uçtu : 1 yaralı İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak alt yola uçtu.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak alt yola uçtu. TIR sürücüsünün yaralandığı kaza sırasında alt yoldan araçların geçmemesi alası faciayı önledi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam mevkisinde meydana geldi. Narlıdere yönünden Balçova istikametine seyir halinde olan Semih D. yönetimindeki 35 AJ 2479 plakalı TIR, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yolun sağında bulunan demir bariyerleri kırarak, 35 ABM 225 plakalı dorsesi ile birlikte Mithatpaşa Caddesi'nde uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen TIR ile dorse birbirinden ayrıldı. TIR sürücüsü Semih D. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Semih D.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik polisleri Mithatpaşa Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı. TIR, yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kaldırıldı. FACİADAN DÖNÜLDÜ Öte yandan, her gün binlerce İzmirlinin aktif olarak kullandığı Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi ve olay anında yoldan araçların geçmemesi olası faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA