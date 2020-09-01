Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı
01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:28

Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Yaralanan sürücü önce Selendi Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza, Manisa'nın Selendi ilçesinde saat 10.30 sıralarında Karşıova Mahallesi'nin Selendi girişindeki Kaymakam köprüsü olarak bilinen Şehit Er Kemal Davulcu Caddesinde meydana geldi. Hacıhaliler Mahallesinden Selendi ilçesine gelmekte olan Ahmet Yaşar Ağır idaresindeki 45 U 0435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerlere saplanan araç sürücüsü Ahmet Yaşar Ağır, araçtan yaralı olarak kurtarılarak 112 ekiplerince önce Selendi Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil hurdaya döndü. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Fatih Dönmez Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Wilma Elles Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Lionel Messi Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:29:28. #1.14#
title