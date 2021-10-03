Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet T. yönetimindeki 06 DE 7426 plakalı otomobil, Gercüş'ten Becirmen köyüne doğru giderken köy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet T. ile Meral T., Tuba T. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı

Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ebru Şallı Kubilay Aka Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Balotelli Serdar Aziz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:40:03. #1.17#