Demir Bahçe Kapısı Üzerine Devrilen Çocuk Ölümden Döndü

Demir Bahçe Kapısı Üzerine Devrilen Çocuk Ölümden Döndü

Samsun’da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Irak uyruklu kız çocuğu ölümden döndü.

Demir Bahçe Kapısı Üzerine Devrilen Çocuk Ölümden Döndü

Samsun'da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Irak uyruklu kız çocuğu ölümden döndü.

Olay, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanındaki apartmanın önünde oyun oynayan Irak uruklu Rahme M. (6) adlı kız çocuğu, demir bahçe kapısının bulunduğu rayın üzerinden çıktı. Demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Rahme M., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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