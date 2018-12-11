Demir Bahçe Kapısı Hırsızlarına Suçüstü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, fıstık bahçelerinin kapılarını çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Nizip İlçe Jandarma ekipleri, Alahacı Mahallesi'nde 7 fıstık bahçesinin demir kapısının çalınmasıyla ilgisi soruşturma başlattı.

Şüphelilerin 63 EP 340 plakalı kamyonetle hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, fiziki takip sonucu Suriyeli uyruklu Abid A. ve Salih A'yı Gürbaşak Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı kamyonetteki aramada, 16 kişiye ait 32 fıstık bahçesinin çalıntı demir kapıları ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler jandarmaya götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abid A. ile Salih A. tutuklandı.