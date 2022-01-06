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Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Demir bağlarken akıma kapıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Demir bağlarken akıma kapıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay Yeni İnegöl bölgesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatlarında meydana geldi. Demir bağlama işlemi yapan Ömer B. (28), elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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