İsmail Demir: "Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur" - Haberler
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İsmail Demir: "Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur"

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in salona gelişi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması"nda konuştu.

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in salona gelişi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması"nda konuştu. (1)

İsmail Demir: Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur

İsmail Demir: Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur

İsmail Demir: Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur

İsmail Demir: Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur

AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Dilovası'nda ne kadar gay varmış

AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Dilovası'nda ne kadar gay varmış

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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