İsmail Demir: "Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini savunma sanayiinde oluşturacağı kabiliyetlere borçludur"
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in salona gelişi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması"nda konuştu.
KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in salona gelişi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması"nda konuştu. (1)