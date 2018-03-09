Demir Ağlarda Son Durak Kurtalan

Kurtalan Ekspresi, Cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra, Cumhuriyetin kurulduğu gün başladığı seferlerinde ilk istasyondan son istasyona kadar olan 1212 kilometrelik güzergah boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla durakta yolcularını selamlıyor.