Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu neden Buse Varol yaptı?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu neden Buse Varol yaptı?

02.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:13
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu neden Buse Varol yaptı?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu neden Buse Varol yaptı?

2 Şubat tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu neden Buse Varol yaptı?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA NEDEN DEMET AKALIN YOK?

2 Şubat tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın yerine Buse Varol'un sunuculuk yapması dikkat dikkat çekti. Her sabah yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan yapmakta. Bugün yayınlanan bölümde Demet Akalın'ın Ankara'da olması sebebiyle Buse Varol sunuculuk yaptı. Ertelenemeyecek ve önceden verilmiş sözü olduğu için bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılamadı.

2 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Buse Varol,

Müge Boz,

Esra Ertuğrul

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