Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın bugün var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın bugün var mı?

03.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:52
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın bugün var mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucularından Demet Akalın olacak mı? Dün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın neden yoktu?

Vatandaşlar tarafından takip edilen gündüz kuşağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucusu Demet Akalın bugün var mı?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Dün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın yerine Buse Varol'un sunuculuk yapması kafaları karıştırdı. Dün yayınlanan bölümde Demet Akalın'ın Ankara gitmek zorunda kalması sebebiyle böyle bir durum olduğu anlaşıldı. Bugün yayınlanacak bölümde Demet Akalın'ın olup olmayacağı bilgisi verilmedi.

3 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Coşkun Sabah,

Feridun Kunak,

Serap Kunak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın bugün var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:52:34. #1.16#
title