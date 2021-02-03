Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın bugün var mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucularından Demet Akalın olacak mı? Dün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın neden yoktu?

Vatandaşlar tarafından takip edilen gündüz kuşağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucusu Demet Akalın bugün var mı?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Dün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın yerine Buse Varol'un sunuculuk yapması kafaları karıştırdı. Dün yayınlanan bölümde Demet Akalın'ın Ankara gitmek zorunda kalması sebebiyle böyle bir durum olduğu anlaşıldı. Bugün yayınlanacak bölümde Demet Akalın'ın olup olmayacağı bilgisi verilmedi.

3 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Coşkun Sabah,

Feridun Kunak,

Serap Kunak