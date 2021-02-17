Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok?

Hafta içi, her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın ne zaman programda çıkacak? Demet Akalın bugün programda var mı?