Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok?

17.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:03
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok?

Hafta içi, her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın ne zaman programda çıkacak? Demet Akalın bugün programda var mı?

Demet Akalın 17 Şubat Çarşamba programda olacak mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın programda neden yok?

DEMET AKALIN PROGRAMDA NEDEN YOK?

Hafta içi, her sabah yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında 10 Şubat tarihinde Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti. Sevilen şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sebeple programda Demet Akalın yer alamadı.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA BUGÜN DEMET AKALIN OLACAK MI?

Demet Akalın eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınan Demet Akalın testide pozitif çıktı. Karantina süresi bitmediği için programda yer almayacak.

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