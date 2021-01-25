Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Fulya Özkalyoncuoğlu kimdir? Fulya Özkalyoncuoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Televizyonda yaptığı yorumculukla adından söz ettiren isim Fulya Özkalyoncuoğlu kimdir? Fulya Özkalyoncuoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Başarılı yorumculuğu ile dikkat çeken, esprili yaklaşımı ile televizyona çok yakıştırılan Fulya Özkalyoncuoğlu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Fulya Özkalyoncuoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

FULYA ÖZKALYONCUOĞLU KİMDİR?

Magazin programlarında yaptığı yorumlar ile dikkat çeken Fulya Özkalyoncuoğlu, İstanbul Üniversitesi mezunudur. yi bir at binicisi ve binicilik hakemidir. Merkez Hakem Kurulu üyesi olan Funda Özkalyoncuoğlu, İstanbul İl Spor Temsilcisi'dir. Uzun yıllar önce ayrıldığı eşinden bir oğlu bulunan Özkalyoncuoğlu "İhanete Uğramış Yemekler" adlı romanın sahibidir.

FULYA ÖZKALYONCUOĞLU PROGRAMLARI

2011 Yerden Göğe

Alem FM'de "Bonbon Funda ile Hayat"

TV8 "Aramızda Kalmasın"