Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! Nur Ertürk kimdir?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! Nur Ertürk kimdir?

09.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:15
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! Nur Ertürk kimdir?

Hafta İçi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Nur Ertürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle!

Sabah kuşağının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! Nur Ertürk kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 9 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?

Nur Ertürk,

Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen,

İpek Tanrıyar

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH NUR ERTÜRK KİMDİR?

Sivas doğumlu başarılı müzisyen, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi.1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır.Daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

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