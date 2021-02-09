Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! Nur Ertürk kimdir?

Hafta İçi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Nur Ertürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle!