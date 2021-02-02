Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Esra Ertuğrul kimdir?

2 Şubat Salı günü yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Esra Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Esra Ertuğrul kimdir?

Hafta içi her gün yayınlanan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Esra Ertuğrul kimdir? Esra Ertuğrul kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU ESRA ERTUĞRUL KİMDİR?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Esra Ertuğrul, Yenidoğan Bakımı ve İlkyardım kitabında, hamilelikten yenidoğan bakımına, bebek beslenmesinden ilkyardıma kadar herkesin merak ettiği soruları cevaplayan isim Esra Ertuğrul bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. İstanbul doğumlu başarılı isim eğitici bilgiler ile birçok kişiye yardım etmektedir. Anne bebek Danıs¸manı ,Bebek Hems¸iresi olan Esra Ertuğrul bugün STAR TV'de.

2 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Buse Varol,

Müge Boz,

Esra Ertuğrul