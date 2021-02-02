Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Buse Varol kimdir?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Buse Varol kimdir?

02.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:15
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Buse Varol kimdir?

Her sabah Demet Akalın ve Alişan'ın sunumu ile ekrana gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı 2 Şubat konukları kimler? 2 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli?

Bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

2 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı. Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

BUSE VAROL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor. 2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Bir oğulları bulunan çift, 2. çocuklarına kucaklarına almak için gün sayıyor.

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