Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ağustos 2020 konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah saat kaçta yayınlanıyor?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ağustos 2020 konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yepyeni ve renkli bir sabah programına başlayan yakın dostlar Demet Akalın ve Alişan'ın bugünkü konukları kimler?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ağustos 2020 konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah saat kaçta yayınlanıyor?
13.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:31

Star TV ekranlarında yepyeni ve renkli bir sabah programına başlayan yakın dostlar Demet Akalın ve Alişan bugün yine bomba gibi konuklarla evlerinize konuk oldu. Yeni programlarında birbirinden ünlü isimleri konul eden ikili bugün kimi konuk aldı?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH'TA BUGÜNÜN KONUKLARI KİMLER?

Hafta içi her gün saat 09.45'te canlı olarak ekranlarda yerini alıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları sevilen şarkıları, hoş sohbeti ile Deniz Seki. Nasıl zayıfladığı, yaşamı ve aşk hayatı ile ilgili sorulara yanıt verecek şarkıcı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ağustos 2020 konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah saat kaçta yayınlanıyor?

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