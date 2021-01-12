DEMET ŞENER VE CENK KÜPELİ BOŞANDI
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DEMET ŞENER VE CENK KÜPELİ BOŞANDI

12.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:09
DEMET ŞENER VE CENK KÜPELİ BOŞANDI

ÜNLÜ manken Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı.

ÜNLÜ manken Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı. Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde bugün anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi. Öte yandan Cenk Küpeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim." Cenk Küpeli'nin bu mesajını Demet Şener de kendi sosyal medya hesabında paylaştı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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