Demet Şener, Mavi Bikinisi ve Kusursuz Fiziğiyle Göz Kamaştırdı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra kendini çocuklarına ve spora adayan Demet Şener, son paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı.
İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, kaldığı yerden devam dedi. Kendine daha çok vakit ayırdığını söyeleyen Demet Şener, yoga yaparkenki pozuyla çok konuşulmuştu. 41 yaşındaki eski manken Yoga yaparken yaşadıklarını unuttuğunu söyleyen Demet Şener, "Yoga hayata bakış açımı değiştirdi. Bana hayata bakışımda esneklik kazandırdı. Stres ve öfke yönetimini bana öğrettti" demişti.
YILLARA MEYDAN OKUDU
Demet Şener,instagram hesabından bikinili paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi. Mavi bikinisi ile göz kamaştıran manken eski günlerdeki ihtişamını yakalamak üzere olduğunu gösterdi.
İşte Demet Şener'in o paylaşımı;
YORUMLAR (10)
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40 tan sonra mavi bikini falan kurtarmaz seni hocamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İbo gerekeni gerektiği kadar yapmış zaten Anlatmaya gerenk yok...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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pişmansa eğer ve sebep buysa çok komik olurdu gerçekten. evliliğe verilen emek, geçirilen süre, en önemlisi evlatlar pişmanlık uyandırmıyorsa boşa kürek. bu, zaten gördüğü bişey.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırHP: BRAWOYayından Kaldır
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iç yangını bu. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır