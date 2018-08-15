Demet Şener, Mavi Bikinisi ve Kusursuz Fiziğiyle Göz Kamaştırdı

İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, kaldığı yerden devam dedi. Kendine daha çok vakit ayırdığını söyeleyen Demet Şener, yoga yaparkenki pozuyla çok konuşulmuştu. 41 yaşındaki eski manken Yoga yaparken yaşadıklarını unuttuğunu söyleyen Demet Şener, "Yoga hayata bakış açımı değiştirdi. Bana hayata bakışımda esneklik kazandırdı. Stres ve öfke yönetimini bana öğrettti" demişti.

YILLARA MEYDAN OKUDU

Demet Şener,instagram hesabından bikinili paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi. Mavi bikinisi ile göz kamaştıran manken eski günlerdeki ihtişamını yakalamak üzere olduğunu gösterdi.

İşte Demet Şener'in o paylaşımı;