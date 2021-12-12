Demet Şener ile Aslı Hatemi'nin dostluğu bitti! İşte nedeni...

İddiaya göre Hatemi, Cenk Küpeli'yle evliliğini aceleye getirdiğini düşünerek Şener'i uyardı, "Yürümezse üzülürsün, evlilik için bekle" dedi. Hatemi, nikah merasimine de katılmayınca arkadaşlık bitti.

Duyduğuma göre Şener, söylediklerinde haklı çıkan eski dostuyla barışmak istiyor, aralarını düzeltmenin yollarını arıyormuş.