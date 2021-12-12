Demet Şener ile Aslı Hatemi'nin dostluğu bitti! İşte nedeni...
Bir zamanlar çok yakın arkadaş olan Demet Şener ile avukat Aslı Hatemi'nin dostluğu sona erdi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şener ile Hatemi'nin dostluğun sona erme nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Demet Şener ile avukatı Aslı Hatemi'nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir süre önce sona erdi.
İddiaya göre Hatemi, Cenk Küpeli'yle evliliğini aceleye getirdiğini düşünerek Şener'i uyardı, "Yürümezse üzülürsün, evlilik için bekle" dedi. Hatemi, nikah merasimine de katılmayınca arkadaşlık bitti.
Duyduğuma göre Şener, söylediklerinde haklı çıkan eski dostuyla barışmak istiyor, aralarını düzeltmenin yollarını arıyormuş.