Demet Şener, "İbrahim" Dövmesini Sildirip Sitemkar Sözler Söyledi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener'in boşanma davaları sürerken Şener yine hüzün dolu bir fotoğraf paylaştı. Eski manken, "Önce gözyaşlarını silersin, sonra sebep olanları" diyerek Kutluay'ın adını bileğinden sildirdiğini belirtti.

AYAK BİLEĞİNDEKİ 'D-İ' DÖVMESİNİ DE SİLDİRECEK

Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını söylemiş, ardından boşanma davası açmıştı. Verdiği röportajlarda günlerce ağladığını söyleyen Şener, el bileğindeki dövmeyi sildirdiğini fotoğraf paylaşarak gösterdi. Şener, eşinin ve kendi adının baş harflerinin bulunduğu dövmeyi de sildireceğini söyledi.

İşte Demet Şener'in o paylaşımı:

