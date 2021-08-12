Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz
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Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çeşme'de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener'i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu.

Çeşme'de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener'i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından ailecek Zuma'ya yemeğe giden ikili, kırgınlıkları geride bırakmaya karar vermişti.

Uçankuş'a konuşan Demet Şener, "Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum" dedi.

2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.

Kaynak: Hürriyet

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