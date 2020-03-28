Demet Sağıroğlu'dan koronavirüs açıklaması
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New York, Magazin

Demet Sağıroğlu'dan koronavirüs açıklaması

Uzun yıllardır New York'ta hayatını sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu, ülkede durumların kötü olduğunu söylerken kendisinin de corona virüsüne yakalandığını ima etti. Test yaptırmadığını söyleyen şarkıcı yaşadığı süreci anlattı ve takipçilerine kendisine gönderdikleri mesajlar için teşekkür etti.

28.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:32
Demet Sağıroğlu'dan koronavirüs açıklaması

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında bu paylaşımı yaptı "Bugün gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. ( maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationlari, her şeyi siler oldu whatsup dahil) Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum Test yaptırmadım. ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana "sevgi" nin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın!Sizlere geçen sene yaptığım "Geçiş" tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız.. Geçişler'de parçanı bıraksan da, Evren; Pollyanna' nın penceresinden bakanlar için, ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim."& ;

Kaynak: Snob Magazin

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