Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında bomba iddia!

Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı. Çıkan iddiaların ardından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberler i doğruladı.

Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar.

'SAHTE İLİŞKİ' İDDİASI!

Torresette adlı internet sitesinde yer alan haber de Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

YAPACAKLARI AÇIKLAMA MERAK KONUSU OLDU

Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. İtalyan basının bu iddiaları sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç'un kendisini Instagram'dan engellediğini belirtti.