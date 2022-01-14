Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme - Haberler Magazin
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Özdemir ve Koç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz ay ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Çiftin ayrılığı sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

AYRILIK TALEBİ DEMET'TEN GELMİŞ

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme

Ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle olan fotoğraflarını sildi

Ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle olan fotoğraflarını sildi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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