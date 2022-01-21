Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığıyla ilgili şok gerçek!

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Özdemir ve Koç'un ani ayrılığı sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı.

Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı.

"OĞUZHAN KOÇ'U RAHATSIZ ETTİ"

Takvim'in iddiasına göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti. Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Özyıldız'ın sözlerini kıskanan Oğuzhan Koç'un aşkına soğuk tavırlar sergilediği ve ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Bu kavgadan sonra Özdemir ve Koç'un kısa bir ayrılık yaşadığı öğrenildi.