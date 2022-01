Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında büyük kriz! İşte nedeni...

AYDIN (Snob Magazin) - Bu defa Demet Özdemir ve Hande Erçel cephesinde kıskançlık krizi patladı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

DAHA AZ DİZİ TEKLİFİ ALMASI KRİZ YARATTI

İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı.

Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.

Erçel'i kıskandığı için bir ara Instagram'da takipten çıkarttı, kısa bir süre sonra tekrar takibe aldı.