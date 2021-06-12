Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor
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Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor

Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile Çeşme'de tatil yapan oyuncu Demet Özdemir, plaj stiliyle dikkat çekti. Özdemir'in üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde başrolde yer alan Demet Özdemir, 13.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz kenarında çekilen pozlarını paylaştı.

ÜZERİNDE 23 BİN TL TAŞIYOR

29 yaşındaki başarılı oyuncunun kıyafet ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Son dönemde Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan Demet Özdemir, güzelliğiyle yine büyülerken, takipçilerinden çok sayıda övgü dolu yorum aldı.

SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAK

Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Zorlu AVM'de görüntülenmişti. Özdemir, "Yakın zamanda bir sinema filminde rol alacağım" açıklamasını yaparak sevenlerine müjdeyi vermişti.

Demet Özdemir son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol almıştı.

Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor
Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor
Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor
Demet Özdemir üzerinde servet taşıyor

Kaynak: Snob Magazin

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