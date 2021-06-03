Demet Özdemir sevenlerine müjdeyi verdi
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Demet Özdemir sevenlerine müjdeyi verdi

Demet Özdemir sevenlerine müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Özdemir, "Yakın zamanda bir sinema filminde rol alacağım" açıklamasını yaparak sevenlerine müjdeyi verdi

Bir süredir sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatilde olan ve işleri için İstanbul'a dönen güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

"YOĞUN ÇALIŞMA DÖNEMİNE GİRECEĞİM"

Yakın zamanda yeni sinema filmi için kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Özdemir, "Önümüzdeki günlerde yakın arkadaşlarımızla ufak bir tatil programımız olacak. Bu benim bu yaz aylarındaki son tatilim olacak. Sonrasında yoğun bir çalışma ortamında olacağım." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Demet Özdemir'in spor şıklığı ve fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Demet Özdemir sevenlerine müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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