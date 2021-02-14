Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç'la aynı evde yaşamıyoruz
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Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç'la aynı evde yaşamıyoruz

14.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:37
Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç'la aynı evde yaşamıyoruz

"Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten." Özdemir, Koç'la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise "Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok" diyerek yalanladı.

"Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten." Özdemir, Koç'la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise "Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok" diyerek yalanladı. Yazın tatil yapmayacağını belirten oyuncu "Yazın bir film yapacağız. Romantik komedi olacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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