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Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de, o dönemde iki kardeşin arasının açık olduğu iddia edildi.

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de, o dönemde iki kardeşin arasının açık olduğu iddia edildi.

FOTOĞRAFLI YANIT

Ünlü oyuncu ablasıyla arasının açık olduğu iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından "Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…" diyerek iddiaları yalanladı.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? - Haberler Magazin
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