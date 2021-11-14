Demet Özdemir itiraf etti: Takip ediyorum  - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Özdemir itiraf etti: Takip ediyorum 

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Demet Özdemir itiraf etti: Takip ediyorum 

Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu Pantene markasının Galata'da gerçekleşen davetine katıldı. Son dönemde Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen 29 yaşındaki güzel, ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını itiraf etti.

İddialı kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kıyafetten ziyade ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını ifade eden Özdemir, 'İndirimleri takip eder misiniz?' şeklinde yöneltilen soru üzerine, "Tabi ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi.

Yakın zamanda ekranlarda olacağınında müjdesini veren güzel oyuncu, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım. Ben tam anlamıyla netlik kazanmadan bir şey demek istemiyorum ama yakın zamanda açıklamış olacağım." dedi.

Demet Özdemir itiraf etti: Takip ediyorum 

Demet Özdemir itiraf etti: Takip ediyorum 

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title