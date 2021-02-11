Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
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Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

11.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı. İşte Koç'un geçmişiyle ilgili şaşırtan gerçek...

Şu sıralar meslektaşı Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Oğuzhan Koç, bir dönem müezzinlik yaptığını itiraf etti.

"İMAM ÇOK YAŞLIYDI"

Koç, "Bursa'da şehre biraz uzak bir sitede yaşıyorduk. Sitenin mescidi vardı. Komşumuz olan imam amca çok yaşlıydı.

"2 SENE EZAN OKUDUM"

'Sesin çok güzel, Ramazan'da ezanları sen oku' dedi. Kabul ettim. İki sene boyunca Ramazan'da ezanları ben okudum." açıklamasıyla şaşırttı.



Kaynak: Snob Magazin

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