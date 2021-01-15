Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz
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Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz

15.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:53
Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemirile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemirile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yaptı.

Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmedi.

Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

Açıklama yapmıştı 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Buluşma çözümü

Öte yandan Arnavutköy'de yer alan ve Ozan Doğulu'nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir'e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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