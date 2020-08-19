Demet Özdemir'den flaş Murat Boz açıklaması Ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in İstanbul'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir, aşk ididiasına yanıt verdi

Demet Özdemir, ünlü oyuncu Murat Boz ile aralarında bir aşk olmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı: & ;"Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var.& ;

'UZUN ZAMANDIR İLİŞKİM YOK'

Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem bile uzun zamandır bir ilişkim yok. Arkadaşlarımla sevgili olarak anılmaktan yoruldum. Anlayış bekliyorum."





Kaynak: Snob Magazin