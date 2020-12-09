Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf
Demet O¨zdemir, gec¸tigˆimiz gu¨n Zorlu Alıs¸veris¸ Merkezi'nde go¨ru¨ntu¨lendi.
Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da bas¸arısını ve yetenegˆini kanıtlayan gu¨zel oyuncu, bu konuda aldıgˆı yorumlar kars¸ısında c¸ok mutlu oldugˆunu so¨yledi.
'YORUMLAR BENİ MUTLU ETTİ'
Gu¨zel oyuncu, "Dans etmeyi c¸ok seviyorum. Aslında ilk bas¸ta dans videomu paylas¸ınca biraz tedirgin olmus¸tum. Ama sonrasında o kadar gu¨zel yorumlar, o kadar gu¨zel geri do¨nu¨s¸ler aldım ki gerc¸ekten c¸ok mutlu oldum" ac¸ıklamasında bulundu.
'SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAĞIM'
Sevenlerine gu¨zel bir mu¨jde de veren Demet O¨zdemir, "Bunu burada ilk kez size ac¸ıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadıgˆı takdirde, nasip olursa gu¨zel bir sinema filmi c¸ekecegˆiz. S¸imdilik bunu paylas¸ayım sizlerle" ac¸ıklamasında bulundu.
Kaynak: Snob Magazin