Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf

Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da bas¸arısını ve yetenegˆini kanıtlayan gu¨zel oyuncu, bu konuda aldıgˆı yorumlar kars¸ısında c¸ok mutlu oldugˆunu so¨yledi.

'YORUMLAR BENİ MUTLU ETTİ'

Gu¨zel oyuncu, "Dans etmeyi c¸ok seviyorum. Aslında ilk bas¸ta dans videomu paylas¸ınca biraz tedirgin olmus¸tum. Ama sonrasında o kadar gu¨zel yorumlar, o kadar gu¨zel geri do¨nu¨s¸ler aldım ki gerc¸ekten c¸ok mutlu oldum" ac¸ıklamasında bulundu.

'SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAĞIM'

Sevenlerine gu¨zel bir mu¨jde de veren Demet O¨zdemir, "Bunu burada ilk kez size ac¸ıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadıgˆı takdirde, nasip olursa gu¨zel bir sinema filmi c¸ekecegˆiz. S¸imdilik bunu paylas¸ayım sizlerle" ac¸ıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin