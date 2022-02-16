Demet Özdemir'in Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Ünlü şarkıcı, Demer Özdemir'e İstanbul Sarıyer'deki Six Senses Kocataş Mansions İstanbul Hotel'de evlilik teklifi yaptı. Özdemir'de geçtiğimiz günlerde barıştığı sevgilisine, "Evet" yanıtını vermişti.

Demet Özdemir, otelin bahçesinde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun üç kare yayınladığı kareler, sosyal medyanın gündemi oldu. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğraflara yorum yağdı. Demet Özdemir, 17 bin TL'lik elbisesiyle olay yarattı.

1 milyon 250 bin TL'lik tektaşıyla da gündem olan Özdemir'e hayranları, "Mükemmel kareler" yorumunu yaptı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaz aylarında evleneceği konuşuluyor.